‘Boş gelen dolu çantayla çıktı’

CHP'de kurultay bitti, ancak kurultayda genel başkanı seçen delegelerle ilgili "rüşvet" idiaları bitmedi. Değişimci kanadı temsil eden ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği genel Başkan Özgür Özel ile kurultay öncesi "Genel merkez" yönetimini temsil eden Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki yarışta, pek çok delegenin para ve iş vaadi ile Özel'in tarafına çekildiği iddiaları devam ediyor.Özgür Özel'in Kurultay'dan galip çıkması için Özgür Karabat ve Özgür Çelik ile birlikte de delege borsasını yönettiği iddia edilen ve bunun için kendisinen 1 milyon lira ve bir lüks araba sözü verildiği ancak sadece lüks araba ve 200 bin lira aldığı iddia edilen Eski CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, son olarak elinde belgeler olduğunu açıkladı.Çakır, "Ben o belgeyi çıkıp paylaşırsam seçime yakın bırak İstanbul, Ankara'yı CHP İzmir'i bile kazanamaz" ifadelerini kullandı.Özgür Karabat'ın kendisine "Para gerekirse para da veririz" demesi üzerine bölgedeki birçok delegeyi ikna ettiğini açıklayan Çakır, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik için "Padişah oydu" ifadelerini kullandı.Çelik'in Özgür Karabat ve Rıza Akpolat ile birlikte Kılıçdaroğlu'na imza verenlerle görüştürdüğünü anlatan Çakır, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın görüşmeye eli boş girip çantayla çıktığını iddia ederken İzmir Milletvekili Ednan Arslan'a da Karşıyaka, Güzelbahçe, Çeşme ve Urla Belediyelerinde kendi listesinden isimlerin belirlenmesi sözü verildiğini öne sürdü.