Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da Kartel-3 operasyonu: Mavi bültenle aranan uyuşturucu karteli yakalandı
Giriş Tarihi: 19.11.2023 08:37 Son Güncelleme: 19.11.2023 08:45

İstanbul'da Kartel-3 operasyonu: Mavi bültenle aranan uyuşturucu karteli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol tarafından mavi bültenle aranan Uluslararası Uyuşturucu Kartelinin “Batı Balkan Kanadı” yöneticilerinden Christijan Palic'in Beşiktaş’ta yakalandığını bildirdi.

İstanbul’da Kartel-3 operasyonu: Mavi bültenle aranan uyuşturucu karteli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mavi bültenle aranan Uluslararası Uyuşturucu Kartelinin "Batı Balkan Kanadı" yöneticilerinden Christijan Palic'in Beşiktaş'ta yakalandığını bildirdi.

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İstanbul'da Kartel-3 operasyonu: Mavi bültenle aranan uyuşturucu karteli yakalandı
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