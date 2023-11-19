İstanbul’da Kartel-3 operasyonu: Mavi bültenle aranan uyuşturucu karteli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mavi bültenle aranan Uluslararası Uyuşturucu Kartelinin "Batı Balkan Kanadı" yöneticilerinden Christijan Palic'in Beşiktaş'ta yakalandığını bildirdi.
Ayrıntılar geliyor...
İstanbul'da düzenlenen "KARTEL-3" Operasyonuyla, İnterpol tarafından— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 19, 2023
🟦Mavi Bültenle aranan Uluslararası Uyuşturucu Kartelinin "Batı Balkan Kanadı" yöneticilerinden Christijan PALIČ Beşiktaş'ta yakalandı❗️
Aziz Milletimiz bilmesini isterim ki; Türkiye'mizi ulusal ve… pic.twitter.com/nZnbuIKxYA