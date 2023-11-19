Video Yaşam İnterpol'ün aradığı uyuşturucu baronu Beşiktaş'ta yakalandı | Video
İnterpol'ün aradığı uyuşturucu baronu Beşiktaş'ta yakalandı | Video

İnterpol'ün aradığı uyuşturucu baronu Beşiktaş'ta yakalandı | Video

19.11.2023 | 10:18

İçişleri Bakanı Yerlikaya: İstanbul'da düzenlenen "KARTEL-3" Operasyonuyla, İnterpol tarafından Mavi Bültenle aranan Uluslararası Uyuşturucu Kartelinin "Batı Balkan Kanadı" yöneticilerinden Christijan Palic, İstanbul Beşiktaş'ta yakalandı.

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