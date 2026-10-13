Ters yönde giden motosiklet kazaya neden oldu! O anlar kamerada
13 Ekim 2026 13:12
Kırşehir'de ters yönden gelen motosikletin tali yoldan çıkan otomobile çarptığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü, çevredeki vatandaşların yardımıyla ayağa kalktı.
Kaza, Terme Caddesi Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ters yönde ilerleyen motosiklet, tali yoldan ana yola çıkan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, sürücünün yardımına koştu. Yerde kalan motosiklet sürücüsü, vatandaşların desteğiyle kısa süre sonra ayağa kalktı.
Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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