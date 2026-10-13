Cezaevinden firar edip 2 milyon liralık aracı çaldı, çok geçmeden yakalandı! | Video

13 Ekim 2026 11:01

Afyonkarahisar'da, sahibinin çalışır vaziyette bıraktığı 2 milyon liralık aracı çalan şüpheli, polisin takibiyle 3 saatte yakalandı. Aynı gün cezaevinden firar ettiği belirlenen şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklandı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne müracaatta bulunan M.K., simit almak amacıyla durduğu işletmenin önüne çalışır vaziyette bıraktığı 2 milyon TL değerindeki aracının çalındığını söyleyip, şikayetçi oldu. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde geniş çaplı inceleme ve kamera araştırması başlattı. Takip sonucunda çalınan aracın seyir halinde olduğu saptandı. Ekiplerin takibiyle şüpheli, çaldığı araçla yaklaşık 3 saat sonra yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin sorgulamasında, aynı gün sabah Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar ettiği ve adli makamlarca arandığı ortaya çıktı. Adı açıklanmayan firari, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Çalınan araç ise eksiksiz olarak sahibine teslim edildi.

Öte yandan, şüphelinin çalışır halde bırakılan araca binip uzaklaştığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.