Video Yaşam Arkadaşları tarafından sırtına kolonya döküldükten sonra ateşe verilen 12 yaşındaki Batuhan ağır yaralandı | Video
Arkadaşları tarafından sırtına kolonya döküldükten sonra ateşe verilen 12 yaşındaki Batuhan ağır yaralandı | Video

Arkadaşları tarafından sırtına kolonya döküldükten sonra ateşe verilen 12 yaşındaki Batuhan ağır yaralandı | Video

13 Ekim 2026 09:27

Arnavutköy’de arkadaşları tarafından sırtına kolonya döküldükten sonra ateşe verilen 12 yaşındaki Batuhan A. yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun yaklaşık 1 aydır hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Olay ilgili konuşan Batuhan A.’nın babası Kadir A., “Çocuğumda üçüncü derece yanık oluştu. İlaçla birlikte psikiyatri tedavisi alıyor. Olayı gerçekleştiren çocukların da gereken cezayı almalarını istiyorum” dedi. Polisin yaptığı incelemede olaya 3 çocuğun karıştığı belirlenirken, adliyeye sevk edilen 1 çocuğun adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Olay, 18 Eylül Cuma günü akşam saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarının yanına giden Batuhan A., sırtına kolonya dökülüp ateşe verildi. Panikleyen çocuklar, Batuhan A.'nın sırtındaki alevleri söndüremedi. Batuhan A., alevleri kendi imkanlarıyla söndürdü. Acı içerisinde kalan çocuk evine gidip sırtına su tutmaya başladı. Olayı gören babası Kadir A. ise çocuğunu hastaneye götürdü. Sırtında üçüncü derece yanıklar oluşan Batuhan A., tedavi altına alındı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmada, olaya karışan 12 yaşından küçük 2 çocuk ile yine yaşı küçük bir çocuk hakkında inceleme yapıldı. Adliyeye sevk edilen 1 çocuk, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

'BİRİ ÇOCUĞU TUTARKEN, DİĞERİ KOLONYAYI DÖKÜYOR'

Baba Kadir A., "Olay, geçen ayın 18'inde Cuma günü akşam saatlerinde oldu. Akşam işten geldim. Çocukları eve soktum. Çocuklar tekrar dışarı çıkmak istediler. Kapının önüne saldım, yani çıktılar dışarıya. Arkadaşlarıyla birlikte 2-3 mahalle arkaya gidiyorlar. Arkaya gittikten sonra işte orada çocuklardan biri tutarken, diğeri kolonyayı sırtına döküyor. Çakmakla çakıyorlar birinci seferde yanmıyor, ikinci seferde yakıyorlar. Sonrasında kolonyayı da biraz daha döküyorlar. Çocuk tutuşunca, söndüremiyorlar. Çocuk sırtını, arabaya yaslanıp söndürüyor. Ondan sonra buna başka bir tişört giydirip, eve geliyorlar. Ben tabii bunlara kapıyı açtım. Çocuk geldi ağlayarak. Bana kaydıraktan düştü dediler. Çocuk hemen banyoya attı kendini, suyu tutup üstüne dökmeye başladı. Ben tabii çocuğu sıkıştırınca 'oğlum ne oldu?' diye, çocuk dedi ki: 'Baba beni yaktılar.' Hemen hastaneye geldik. Acilden giriş yapınca hemen bizi, yanık bölümüne çıkardılar. Orada tedavisine başladı" ifadelerini kullandı.

'İLAÇLA BİRLİKTE PSİKİYATRİ TEDAVİSİ GÖRÜYOR'

Kadir A., " Bir aya yakındır hastanedeyim. İki gün önce taburcu oldu. İki gün evde kaldı çocuk. Ağlamaya başladı işte yanığa dayanamadı. Üçüncü derece yanık var. Yanığa dayanamayınca tekrar hastaneye götürdük. Hastanede bilinç kaybı yaşadı. Şu an psikiyatri tedavisi ile ilaç tedavisi görüyor. Allah izin verirse yarın taburcu olacağız. Bu konuda mağdurum. İşimden oldum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" diye konuştu.(

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