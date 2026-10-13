Ankara'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 1 yaralı | Video
13 Ekim 2026 08:34
Ankara'nın Polatlı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Mustafa S. ağır yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.Kaza, Saat 17.00'de Cumhuriyet Mahallesi Ankara Caddesinde meydana geldi. Belediye işçisi olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü Mustafa S. ile otomobil çarpıştı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Mustafa S. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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