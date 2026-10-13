Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu İSKİ'nin bahçesine düşmüş, 2 kişi yaralanmıştı! Kaza anı kask kamerasında | Video

13 Ekim 2026 12:50

Eyüpsultan'da şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, 2 araca çarptıktan sonra İSKİ Genel Müdürlüğü’nün bahçesine düştü. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Kaza anı kask kamerasına böyle yansıdı.