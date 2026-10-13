Nefes borusuna misket takılan 1,5 yaşındaki kız çocuğu doktorun müdahalesiyle kurtuldu | Video

13 Ekim 2026 11:47

Bursa’nın İnegöl ilçesinde oyun oynarken nefes borusuna misket kaçan 1,5 yaşındaki Zeynep O., doktorların müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yeni Mahallesi Akpınar Caddesi'ndeki bir dairede meydana geldi. Evde oyun oynayan Zeynep O., yerde bulduğu misketi ağzına attı. Misketin nefes borusuna kaçması üzerine nefes almakta güçlük çeken bebek yere yığıldı. Ailesi tarafından araçla özel bir hastaneye götürülen Zeynep, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan müdahaleyle nefes borusuna kaçan misket çıkarıldı. Bir süre solunum sıkıntısı yaşayan Zeynep bebek, tedbir amacıyla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olaya ilişkin polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.