Başakşehir TEM Otoyolu'nda hafriyat döküldü, araç trafiği oluştu! | Video
13 Ekim 2026 13:01
Başakşehir TEM Otoyolu Edirne istikametinde hafriyat kamyonundan yola sıvı hafriyat döküldü. TEM Otoyolu Edirne istikametinde bir şerit trafiğe kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu. Yolda hafriyat temizleme çalışmaları sürüyor.
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