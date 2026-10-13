Video Yaşam Polisin önünü kesip durdurduğu araçtan 110 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 'Başkası koymuş olabilir' | Video
Polisin önünü kesip durdurduğu araçtan 110 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 'Başkası koymuş olabilir' | Video

Polisin önünü kesip durdurduğu araçtan 110 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 'Başkası koymuş olabilir' | Video

13 Ekim 2026 11:13

Adana’da narkotik polisinin takip edip, önünü keserek durdurduğu otomobilin torpido ve yedek lastiğinin içine gizlenmiş 110 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınıp ifadesinde, “Uyuşturucu maddeden haberim yok. Başka biri koymuş olabilir” diyen sürücü T.T. (29), tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, D-400 kara yolunda takibe aldığı şüpheli bir otomobilin, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda önünü kesti. Plakaları söküldüğü görülen otomobilin sürücüsü T.T. araçtan indirildi. Araçta arama yapan ekipler, torpidoda ve bagajdaki yedek lastiğin içinde 110 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan T.T., emniyetteki ifadesinde, "Uyuşturucu maddeden haberim yok. Başka biri koymuş olabilir" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.T., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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