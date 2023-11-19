Özgür Özel Türkiye düşmanının önünde eğildi! CHP’de zihniyet değişmedi: HDP ile kol kola poz!

CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu gibi Kandil'in siyasi uzantısı HDP'ye ile kol kola girmeye devam ediyor.
CHP HDP YİNE KOL KOLA
Özgür Özel, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yer alan Süreyya Opera Sahnesi'nde "Bir Opera Gecesi" dinletisine katıldı. Özel, operaya katılan HDP'li Pervin Buldan ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.
Özgür Özel o anları sosyal medya hesabından "barış ve kardeşlik" notuyla paylaştı.
CHAKAR'DAN SKANDAL AÇIKLAMALAR
Chakar, 2021 yılında, yaptığı açıklamada, Kürt devleti kurulması gerektiğini belirtip, "Mecburi bir sürecin sonunda Türklerle aynı toprakları paylaşıyoruz. Onların dillerini öğreniyor ve konuşuyoruz. Kültür ve geleneklerini biliyoruz. Ama onlar bizimkini bilmeyi bir tarafa bırak onu yok etmek için seferber olmuş durumdalar. Bundan bir medeniyet üretilemeyeceği gibi bu güzelliklerin yok edilmesi sürecinin ta kendisi. Tekrar etmekte fayda var mesele statü meselesi, Kürtlerin devleti yoksa Kürt soprano da olmaz Kürt besteci de olmaz." açıklamasında bulunmuştu.
2020'deki açıklamasında,Türkleri 'Kürt eserlerini talan etmekle' suçlayan Chakar,, "Kürtler bölünmüş olmakla kalmadılar, onların topraklarını işgal edenler fırsat buldukça onların topraklarını bir savaş alanına çevirdiler, ekonomilerini yok ettiler, tarlalarını yakıp hayvanlarını öldürdüler, dillerini kestiler. Bu böyleyken bize ait olan pek çok eserin de hem Türkler hem Ermeniler tarafından kendilerine mal edildiğine tanık olduk. Yüzlerce Kürt müzik eseri bu iki halk tarafından resmen talan edilmiştir. Devletiniz yoksa birileri mutlaka bu zenginliğe sahip çıkmak, yağmalamak veya benimsemek için ortaya çıkacaktır." İfadelerini kullanmıştı.
ÖZEL HDP'YE GÖZ KIRPTI
Diğer yandan geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Özel teröristbaşı Öcalan ve terör örgütü PKK'ya övgüler düzen Kandil'in partisi HEDEP ile hiçbir sorununun olmadığını belirterek şunları söylemişti:
"Meşru ve TBMM'de CHP grubunun yanında bir siyasi parti. Seçmenine saygımız sonsuz. Yöneticileriyle zaten ilişkilerimizde hiçbir sorun yok. Ben seçimlerine girmesine izin verilen, gözümün önünde bir suç işlemeyen partileri birileri istiyor diye şeytanlaştıracak değilim."
HEDEP'TEN KÜSTAH TEHDİT: YA ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK YA KAN GÖLÜ
Özgür Özel'in 'şeytanlaştıramam' diyerek aklamaya çalıştığı Kandil'deki elebaşlarıyla aynı istikamette yol alan HEDEP'in Eş Genel Başkanları ve partinin tüm vekilleri teröristbaşı Öcalan için Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'na başvuruda bulundu. HEDEP Muş İl Eş Başkanı Cihan Akpolat, PKK'nın kanalından tehditler savurdu. Akpolat, "Abdullah Öcalan özgür kalmazsa Orta Doğu kan gölüne döner" diyerek provokasyona soyundu.
HEDEP'li Akpolat, "Gemlik'teki yürüyüşe katılın" diyerek provokasyon çağrısı yaptı
PKK KANALINDA TEHLİKELİ PROVOKASYON
Yine Özgür Özel'in 'şeytanlaştırmam' diyerek akladığı bir başka HEDEP'li Cemal Akar; terör örgütü PKK'nın TV kanalında "Abdullah Öcalan'a yönelik tecrit tüm topluma uygulanıyor. Kendine "Kürdüm" diyen herkese yürüyüşe gelsin" sözleriyle provokasyon yaptı.