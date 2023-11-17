Özel’den tam destek alan HDP’liler tehditler savurdu! Ya Öcalan’a özgürlük...

Özgür Özel, yerel seçimler öncesi ittifak için HDP olan ismini HEDEP olarak değiştiren PKK'nın siyasi uzantısı partiye de göz kırptı. CHP'deki değişimin İYİ Parti'nin yanı sıra HEDEP'te de büyük heyecan uyandırdığını belirten Özel, "Ben Diyarbakır'a hem seçim zamanında gittiğimde hem kurultay öncesi destek istemek için il kongrelerine gittiğimde inanılmaz bir ilgiyle karşılaşmıştım. Güneydoğu'da Kürt seçmenlerin yoğun olduğu bölgenin il başkanları bunun büyük bir heyecan uyandırdığını söylüyor" ifadelerini kullandı.
'ŞEYTANLAŞTIRACAK DEĞİLİM...'
Teröristbaşı Öcalan ve terör örgütü PKK'ya övgüler düzen Kandil'in partisi HEDEP ile hiçbir sorununun olmadığını belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:
"Meşru ve TBMM'de CHP grubunun yanında bir siyasi parti. Seçmenine saygımız sonsuz. Yöneticileriyle zaten ilişkilerimizde hiçbir sorun yok. Ben seçimlerine girmesine izin verilen, gözümün önünde bir suç işlemeyen partileri birileri istiyor diye şeytanlaştıracak değilim."
Demirtaş'a Kavala'ya selam göndermişti
Özgür Özel, CHP Kurultayı'nda terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ve Gezi olaylarının finansörü tutuklu Osman Kavala'ya selam göndermişti.
HEDEP'TEN KÜSTAH TEHDİT: YA ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK YA KAN GÖLÜ
Özgür Özel'in 'şeytanlaştıramam' diyerek aklamaya çalıştığı Kandil'deki elebaşlarıyla aynı istikamette yol alan HEDEP'in Eş Genel Başkanları ve partinin tüm vekilleri teröristbaşı Öcalan için Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'na başvuruda bulundu. HEDEP Muş İl Eş Başkanı Cihan Akpolat, PKK'nın kanalından tehditler savurdu. Akpolat, "Abdullah Öcalan özgür kalmazsa Orta Doğu kan gölüne döner" diyerek provokasyona soyundu
HEDEP'li Akpolat, "Gemlik'teki yürüyüşe katılın" diyerek provokasyon çağrısı yaptı
PKK KANALINDA TEHLİKELİ PROVOKASYON
Yine Özgür Özel'in 'şeytanlaştırmam' diyerek akladığı bir başka HEDEP'li Cemal Akar; terör örgütü PKK'nın TV kanalında "Abdullah Öcalan'a yönelik tecrit tüm topluma uygulanıyor. Kendine "Kürdüm" diyen herkese yürüyüşe gelsin" sözleriyle provokasyon yaptı.