Özel’den tam destek alan HDP’liler tehditler savurdu! Ya Öcalan’a özgürlük...

Özgür Özel, yerel seçimler öncesi ittifak için HDP olan ismini HEDEP olarak değiştiren PKK'nın siyasi uzantısı partiye de göz kırptı. CHP'deki değişimin İYİ Parti'nin yanı sıra HEDEP'te de büyük heyecan uyandırdığını belirten Özel, "Ben Diyarbakır'a hem seçim zamanında gittiğimde hem kurultay öncesi destek istemek için il kongrelerine gittiğimde inanılmaz bir ilgiyle karşılaşmıştım. Güneydoğu'da Kürt seçmenlerin yoğun olduğu bölgenin il başkanları bunun büyük bir heyecan uyandırdığını söylüyor" ifadelerini kullandı.