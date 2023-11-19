Scooter facialarına hız sınırı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), İstanbul'da yaya yoğunluğunun en fazla olduğu 5 ilçede scooter hız sınırını düşürdü.UKOME'nin 31 Ağustos tarihindeki toplantısında Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih yaya yoğunluğu fazla olan hassas bölgelerinde, 20 km/ saat olan e-scooter hız sınırının 12.5 km/saat olarak düzenlenmesi teklifi getirilmişti.Söz konusu teklif UKOME tarafından kabul edildi ve gerekli imza süreçleri tamamlandı. 17 Kasım itibariyle hayata geçirilen uygulamayla scooterların sürücüleri Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih ilçelerinin yaya yoğunluğu fazla olan bölgelerinde en fazla saatte 12.5 kilometre hız yapabilecek.Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 2022 verilerinde, trafik kazalarının oluş nedenlerinde çarpıcı detayları ortaya konmuştu. Rapora göre, geçtiğimiz yıl 321 bin 485 kaza yaşandı. Şehir trafiğinde tartışmaları süren elektrikli scooterların ise toplam bin 840 kazaya karıştığı gözler önüne serildi. Bununla birlikte hız sınırının düşürüldüğü ilçelerden Fatih'te, 10 Ağustos'ta scooter ile motosiklet kafa kafaya çarpışmış, scooterda bulunan 2 çocuk yaralanmıştı.Şişli Osmanbey Halaskargazi Caddesi'nde 12 Temmuz 2022'de yaşanan kazada Mecidiyeköy yönüne ilerleyen Hakan Akçelik'in kullandığı otomobil, Ergenekon Caddesi'ne dönmek isteyen scooter kullanıcısı 23 yaşındaki dansçı Dilara Gül'e çarpmıştı. Metrelerce uzağa savrulan Gül, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.Ümraniye'de 26 Ekim 2021'de meydana gelen kazada ise scooter kullanan 40 yaşındaki İlknur Akkaya, yanından geçmekte olduğu park halindeki aracın kapısının açılmasıyla yola savrulmuş, İETT otobüsünün altında kalarak ezilmişti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İlknur Akkaya, hayatını kaybetmişti.