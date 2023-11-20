Bakan Yerlikaya paylaştı: Batan geminin son görüntüsü ortaya çıktı...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde etkili olan fırtına, aşırı yağış ve sel olaylarında Zonguldak, Batman ve Diyarbakır'da toplam 9 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi.
Bakan Yerlikaya, Karadeniz Ereğli ilçesinde dün fırtına nedeniyle ikiye bölündükten sonra kıyıya vuran Kamerun bayraklı geminin bulunduğu sahilde yaptığı açıklamada, dün bölgedeki rüzgar hızının zaman zaman 70 knotun üzerine çıktığını, dalga boynun da 8-9 metreyi bulduğunu belirtti.
İlçedeki olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İzmir'e gitmek üzere limandan ayrılan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisinin sürüklenerek mendireğe çarpmak suretiyle battığını anımsatana Yerlikaya, gemide bulunan 12 kişilik Türk mürettebattan 1 vatandaşın cansız bedenine sabah saatlerinde ulaşıldığını söyledi.
Bakan Yerlikaya, limanda bağlı Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin de sürüklenerek karaya oturduğunu, 13 kişilik mürettebatın itfaiye ekiplerince kurtarıldığını, yine Kamerun bayraklı "SORMOVSKIY 45" adlı kargo gemisinin halatının kopmasıyla sürüklendiğini ve liman römorkörü tarafından 12 kişilik mürettebatıyla güvene alındığını kaydetti.
ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİNE 797 GÖREVLİ KATILIYOR
"Kafkametler" gemisinden 11 kayıp personelle ilgili Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, Kıyı Emniyeti, jandarma, emniyet ve itfaiye ekiplerinin, hava koşullarının düzelmesiyle arama kurtarma faaliyetlerine bu sabah erken saatlerde başladığını aktaran Yerlikaya, "Dün geminin battığı saatten itibaren karadan tarama ve gözetleme kesintisiz devam etmiştir. Nitekim bu tarama ve gözetimle 1 mürettebatımızı bulduk, teşhis ettik." diye konuştu.
Bakan Yerlikaya, arama kurtarma faaliyetlerine 797 görevlinin katıldığı bilgisini vererek, "295 araç, 2 uçak, 1 helikopter, devriye botlarımızla yoğun şekilde havanın bize müsaade ettiği ölçekte arama kurtarmalarımız devam ediyor. Temennimiz en kısa zamanda kayıp 11 mürettebata ulaşmak." dedi.
Helikopterlerin sabah saat 08.55'te, 2 uçağın da saat 10.00'dan itibaren keşif ve gözetleme çalışmalarını başlattığını aktaran Yerlikaya, "Aslında sabahın ilk saatlerinde rüzgar hızı daha düşüktü. Buraya gelirken yine askeri mendireğimizin oradaydık. 15 knotun üzerinde 20 knota kadar rüzgar hızı maalesef bu noktada. Şu anda dalga boyları da 3-4 metre yüksekliğinde ama buna rağmen arkadaşlarımız büyük gayretle faaliyetlerine devam ediyor." şeklinde konuştu.
Bakan Yerlikaya, Karadeniz Ereğli'de 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirerek, "Batman'da 1 kayıp vardı, o vatandaşımıza da ulaşıldı maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. 1 vatandaşımız da Diyarbakır Hani'de sele kapılarak hayatını kaybetti. Bulunan 1 mürettebatımızla şu anda fırtına, sel ve aşırı yağışlardan dolayı 9 vatandaşımızın vefat ettiğini üzülerek ifade etmek istiyorum. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun diyorum. Başta kıymetli yakınları olmak üzere aziz milletimize baş sağlığı diliyorum." dedi.
KDZ. EREĞLİ'DE BATAN KAFKAMETLER GEMİSİNİN MÜRETTEBAT LİSTESİ ORTAYA ÇIKTI
Zonguldak'ta dün yaşanan kuvvetli fırtına ve yağışın ardından mendireğe çarparak batan Kafkametler adli kuru yük gemisinin 12 kişilik mürettebat listesi ortaya çıktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından saatteki hızı 100 kilometreyi aşan kuvvetli fırtına ve yağışın ardından Kdz. Ereğli ilçesinde hayat adeta felç oldu. İlçe açıklarında İzmir'e kuru yük taşıyan Kafkametler isimli yük gemisi, 12 mürettebatıyla önce liman içine sürüklendi. Gemiyle mendireğe çarptıktan sonra iletişim kesildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada geminin çarpmanın ardından battığını ve 12 mürettebatla iletişim kurulamadığını ifade etti.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma, itfaiye ve dalgıçların da yer aldığı çok sayıda ekip hava şartlarının elverişli hale gelmesinin ardından bölgede arama kurtarma çalışması başlatacak. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bir helikopter bölgede uçuş gerçekleştirirken deniz şartlarının elverişli olması durumunda dalgıçların da battığı söylenilen geminin çevresinde dalış yapacağı öğrenildi.
Öte yandan geminin iletişim kurulamayan 12 mürettebatının da isim listesi açıklandı. Gemide Kaptan Cemal Turan, 2'nci Kaptan Hıfzı Tarhan, Telsiz Zabiti Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2'nci Makinist Göksel Özel, Güverte Ustası Tamer Özer, Usta Gemiciler İsmail Kaptan ile Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar, Usta makinist Cüneyt Aygen, Yağcı Ömer Hebip, Aşçı Metin Usta'nın olduğu öğrenildi.
Karaya oturarak ortadan ikiye bölünen Pallada isimli kuru yük gemisi dron ile havadan görüntülendi.
GEMİNİN SON GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya Temryuk Limanından aldığı yükünü 12 personeliyle Aliağa'ya getirmek üzere sefere çıkan Kafkametler gemisi, kötü hava koşulları nedeniyle Karadeniz Ereğli limanı önlerine demirlemiş ancak askeri mendireğine doğru sürüklenmiş, mendireğe çarparak batmıştır. Gemide bulunan 12 Türk mürettebattan 1 gemicimizin maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. 11 mürettebatımızın arama ve kurtarma çalışmaları; 2 karakol uçağı, 1 helikopter, 2 devriye botu, 4 SAK Timi, 295 araç, 795 personel ile devam ediyor" dedi.
Bakan Yerlikaya paylaşımında ayrıca, batan geminin güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan son görüntülerine yer verdi.
Bakan Yerlikaya paylaştı: Batan geminin son görüntüsü ortaya çıktı | Video