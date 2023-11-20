Bakan Yerlikaya paylaştı: Batan geminin son görüntüsü ortaya çıktı...

Bakan Yerlikaya, arama kurtarma faaliyetlerine 797 görevlinin katıldığı bilgisini vererek, "295 araç, 2 uçak, 1 helikopter, devriye botlarımızla yoğun şekilde havanın bize müsaade ettiği ölçekte arama kurtarmalarımız devam ediyor. Temennimiz en kısa zamanda kayıp 11 mürettebata ulaşmak." dedi.

Helikopterlerin sabah saat 08.55'te, 2 uçağın da saat 10.00'dan itibaren keşif ve gözetleme çalışmalarını başlattığını aktaran Yerlikaya, "Aslında sabahın ilk saatlerinde rüzgar hızı daha düşüktü. Buraya gelirken yine askeri mendireğimizin oradaydık. 15 knotun üzerinde 20 knota kadar rüzgar hızı maalesef bu noktada. Şu anda dalga boyları da 3-4 metre yüksekliğinde ama buna rağmen arkadaşlarımız büyük gayretle faaliyetlerine devam ediyor." şeklinde konuştu.

Bakan Yerlikaya, Karadeniz Ereğli'de 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirerek, "Batman'da 1 kayıp vardı, o vatandaşımıza da ulaşıldı maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. 1 vatandaşımız da Diyarbakır Hani'de sele kapılarak hayatını kaybetti. Bulunan 1 mürettebatımızla şu anda fırtına, sel ve aşırı yağışlardan dolayı 9 vatandaşımızın vefat ettiğini üzülerek ifade etmek istiyorum. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun diyorum. Başta kıymetli yakınları olmak üzere aziz milletimize baş sağlığı diliyorum." dedi.