Video Haber Bakan Yerlikaya paylaştı: Batan geminin son görüntüsü ortaya çıktı | Video
Bakan Yerlikaya paylaştı: Batan geminin son görüntüsü ortaya çıktı | Video

Bakan Yerlikaya paylaştı: Batan geminin son görüntüsü ortaya çıktı | Video

20.11.2023 | 15:06

Rusya'nın Temruk Limanı'ndan yüklediği ferrosilikonu, İzmir'in Aliağa Limanı'na götürmek üzere yola çıkan ve dün Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında batan 'Kafkametler' isimli geminin, son görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, geminin denizde sürüklendiği görüldü

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