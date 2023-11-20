İsrail'in Gazze'deki saldırıları sonrasında bölgede mahsur kalan 44 Türk vatandaşı, Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleri sonucu Türkiye'ye getirildi. Dün 14.37'de İstanbul Havalimanı'na inen uçaktakiler karanfillerle karşılandı. SABAH, Türk vatandaşlarına duygularını sordu:Çok zor günler geçirdik. Yaklaşık 2 aydır Gazze'deydik. Ayrılmamıza üç gün kala savaş başladı. Eşimin ailesini ziyaret için gittik. Savaşa denk geldik. Türk bayrağını görünce çok mutlu olduk.Çok kişinin ölümüne şahit olduk. Ben tıp öğrencisiyim. Türkiye'ye gelişimizde de herkes elinden geleni yaptı. İnşallah bugünleri atlatırız. Çok şükür Türkiye'deyiz.Gazze'ye düğün için gittik. Ancak düğünden iki gün önce savaş başladı. Düğün olmadı. Çok kötü bir durumdaydı. Yemek, elektrik ve su yoktu.Orada yaşananları anlatmak çok zor. Türkiye yemeğimizi verdi, kalacak yerimizi ayarladı, herkes sağolsunçErkek kardeşim ve eşiyle birlikte 10 akrabam şehit oldu. Her yeri bombalıyorlar. Ne olacak, bilemiyoruz. Artık orada hayat bitmiş gibi. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 61 hasta ile 49 refakatçının daha Gazze'den Mısır'a geçiş yaptığını belirterek, "Geceyi hastanede geçirecek hastaların (bu) sabah Ankara'ya getirilmesi planlanıyor" dedi.