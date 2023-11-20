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Giriş Tarihi: 20.11.2023 10:07

MSB, Türkiye'de tedavi görecek Gazzeli hastaların tahliyesi için Mısır'a uçak gönderdi

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Sağlık Bakanlığının talebi üzerine, Türkiye'de tedavi görecek Gazzeli hastaların tahliyesi için Hava Kuvvetlerine ait bir A400M uçağının görevlendirildiği bildirildi.

MSB, Türkiye’de tedavi görecek Gazzeli hastaların tahliyesi için Mısır’a uçak gönderdi

MSB'den yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığının talebi üzerine, Türkiye'de tedavi görecek 109 Gazzeli kardeşimizin tahliyesi için Hava Kuvvetlerimize ait bir adet A400M uçağı görevlendirildi. Kayseri'den havalanan ve Mısır'a giden uçağımızda 10 kişilik sağlık personeli de bulunuyor." ifadeleri yer aldı.

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MSB, Türkiye'de tedavi görecek Gazzeli hastaların tahliyesi için Mısır'a uçak gönderdi
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