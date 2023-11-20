SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan AB açıklaması: Avrupa karar vermek zorunda...

"AVRUPA KARAR VERMEK ZORUNDA"

Avrupa şuna karar vermek zorunda: Türkiye ölçeğinde Müslüman üyeyle ben yeni üyelik kurmak istiyor muyum? AB medeniyetler üstü bir yapı olamadı. Onun için bir yere gidemiyor. AB, ABD birlikte gerek bölgemizde izlediği jeostartejik politikalara zaman zaman bizim kafa kafaya gelmemize neden olan konular. AB araç olarak kullandığını görüyorsunuz. Kıbrıs'ta bir şey var gümrük birliğinde karşınıza çıkıyor. Ege'de bir şey oluyor, vizede karşınıza çıkıyor.