İYİ Parti’de şimdi de ‘liste’ skandalı! Akşener’e adeta ateş püskürdü! “AHLAKİ SORUN!”

KASADAKİ 132 MİLYON LİRA YOK

İYİ Parti kasasındaki 132 milyon liranın eksik olması ve milletvekillerinden para istenmesi iddiaları ise şok etkisi oluşturdu. Hafta sonu katıldığı bir etkinlikte konuşan Akşener, kendisinin ve ailesinin banka hesaplarının incelendiğini söyleyerek oldukça sert açıklamalar yaptı.

AKŞENER: İSPAT EDERLERSE POLİTİKAYI BIRAKIRIM

Akşener, "Benim değil, oğlumun ve eşinin hesaplarının kontrol edildiği gayri resmi bildirildi. Bu doğru bir bilgi. Biz ilgili bankaya müracaat ettik, şimdi o gayri resmi bilgi resmi hale gelecek. Bunu ispat edemeyen şerefsiz oğlu şerefsizdir. İspat edildiği takdirde de ben bu politikayı tümden bırakacağım. Buradan belediye başkanlarına sesleniyorum, ben bu işlerde olmadığıma göre, şayet partimizde bu manada iş güç yapan var ise bunlar belediye başkanlarının bilgisi dahilinde midir? Sözcü'de, Halk TV'de, TELE1'de tebessüm edilerek sorulan soruların cevaplarını ben kendimle ilgili verdiğime göre şimdi ilgili belediye başkanlarına sormalarını talep ediyorum" demişti.