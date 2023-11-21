MHP Lideri Bahçeli’den yüzde 50+1 açıklaması: Aksayan yönleri varsa düzeltilmelidir

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ HEVES DEĞİLDİR

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 3. Evreye geçişi sağlamı, demokratik nitelikli sistemsel başarısını sağlamıştır. Ucube sistem iddiaları ile çamur atmak milletimize saldırıdır. Devlet ve millet arasında uyum sağlanmışsa cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine aittir. Karar alma süreci hızlanmıştır. Yeni sistemin yeterli demlenme süreci devam etmekte olup ilke ve esasları ile oturması güvence olacaktır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tek kullanımlık konjonktürel reçete değildir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gelip geçici heves değil. Sistemin aksayan yönleri varsa düzeltilmeli. Cumhurbaşkanımızın tespitleri anlamlıdır. Cumhur ittifakı uyum içerisindedir.

SAYIN CUMHUBAŞKANI İLE ARAMIZA KİMSE GİREMEZ

MHP yancı değildir. İkbale meraklı değildir. Türk milletinin serden geçti şuuru, düşmana sıkılacak son kurşunudur. Tekrer hatırlatayım, Sayın cumhurbaşkanı ile diyoluğumuz harbidir. Saygı ve sevgi temellidir. Hiçkimse de aramıza giremeyecektir. Biz zillet değil, Türk milletinin kendisiyiz. Terörle mücadelede kesin sonuç almak için, iç ve dış sorun alanlarının birer birer üstesinden gelmek için, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerinin gerçekleşmesi için cumhur ittifakının devam etmesinden yanayız.

CHP GENEL BAŞKANI MAALESEF KUKLADIR! KUKLACI DA İBB MAKAMINDA OTURAN ŞAHISTIR

CHP'nin yeni Genel Başkanı, ciddiye alınacak biri değildir. CHP'de yeni bir şey yoktur. Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı'nın bir operaya HEDEP'lilerle birlikte katılması, 'Kürdistan' diyen sözde kadın sanatçının elini öpmesi rezalettir Öpecek eli tanımayanların milletten tekme yemeleri muhakkaktır. CHP Genel Başkanı maalesef kukladır. Kuklacı da İBB makamında oturan şahıstır.

İP Başkanı'nın polis müdürü ile ilgili iddiası. İP Başkanı bunu açıklamak zorundadır.