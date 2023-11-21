SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile ortak basın toplantısı!

1967 SINIRLARI VURGUSU

Başkan Erdoğan basın toplantısında, "Toplu cezalandırmaya dönüşen ve savaş suçu teşkil eden İsrail saldırılarını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Öncelikli amacımız Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların kesintisiz bölgeye ulaşması. Hastane, ibadethane, okul, her konuda koruma altında olması gereken mekanların hedef alınması, halkın göçe zorlanması, vicdansızlıktır, barbarlıktır. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin tesisi, artık kaçınılmazdır. Bu doğrultuda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Filistin meselesi adil bir siyasi çözüme kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı barış ve istikrar tesisi mümkün değildir." dedi.

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