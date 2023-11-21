SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile ortak basın toplantısı!

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı. Başkan Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, ayrıca ikili anlaşmaları da imzaladı.