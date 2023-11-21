Tunç Soyer’e Vahdettin soruşturması: Skandal sözleri büyük tepki çekmişti

İKİ MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Edinilen bilgiye göre İki müfettiş görevlendiren bakanlık, Soyer'in Osmanlı Devleti'ni ve yöneticilerini hedef gösterdiği, kişinin hatırasına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarını işlediği iddia edildi. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğinin 16 Kasım'da İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdiği yazıda, Soyer'in 9 Eylül'deki konuşmasına ilişkin soruşturma açıldığı bildirildi.

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SOYER NE DEMİŞTİ?

Soyer'in "100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençler, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar ve teslim oldular" diyerek, Osmanlı Devleti ve yöneticilerini hedef gösterdiği iddia edildi.