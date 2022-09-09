CHP'li Tunç Soyer'den skandal sözler! Osmanlı'yı hain ilan etti, Yunan'ın adını anmadı | Video
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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in kurtuluşunun 100. yıldönünü dolyaısıyla Gündoğdu Meydanı’nda düzenlen etkinlikte yaptığı konuşmada skandala imza attı. Soyer, "Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler." diyerek Osmanlı'yı hain ilan ederken konuşmasında Yunan'ın adını dahi geçirmedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise "Seneye kutlamaları Atina’da yapın da tam olsun" sözleriyle Soyer'e tepki gösterdi.