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Giriş Tarihi: 22.11.2023 17:14 Son Güncelleme: 22.11.2023 17:27

Başkan Erdoğan'dan A Haber'e özel açıklama: İstanbul, İzmir ve Ankara adayları kim olacak?

Son dakika haberi.... Başkan Erdoğan, Ankara'da yerel seçimlerle ilgili A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday gösterilecek kişiler hakkında "Telaşlanmayın. Vakti saati gelince duyarsınız." dedi.

Başkan Erdoğan’dan A Haber’e özel açıklama: İstanbul, İzmir ve Ankara adayları kim olacak?

Başkan Erdoğan, Ankara'da yerel seçimlerle ilgili A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday gösterilecek kişiler hakkında "Telaşlanmayın. Vakti saati gelince duyarsınız." dedi.

ADAYLIK BAŞVURU SÜRECİ SONA ERİYOR
AK Parti'de 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde belediye başkanlığı için aday adaylığı başvuru süreci bugün sona erecek.

Alınan bilgiye göre, Mahalli İdareler Seçimleri için AK Parti'de hazırlıklar sürüyor.

Partinin yerel seçime hazırlık takvimi çerçevesinde 9 Kasım'da başlattığı belediye başkanlığı için aday adaylığı başvuru süreci bugün saat 19.00'da sona erecek.

Parti temayül yoklamasını 26 Kasım Pazar günü elektronik ortamda tüm illerde aynı anda yapacak.

Bu arada adayların çevrim içi başvurularını partinin bulundukları il başkanlığına giderek onaylatmamaları halinde başvuruları geçersiz sayılacak.

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Başkan Erdoğan'dan A Haber'e özel açıklama: İstanbul, İzmir ve Ankara adayları kim olacak?
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