Video Haber Başkan Erdoğan'dan A Haber'e özel açıklama: İstanbul, İzmir ve Ankara adayları kim olacak?
Başkan Erdoğan'dan A Haber'e özel açıklama: İstanbul, İzmir ve Ankara adayları kim olacak?

Başkan Erdoğan'dan A Haber'e özel açıklama: İstanbul, İzmir ve Ankara adayları kim olacak?

22.11.2023 | 17:54

Son dakika haberi.... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da yerel seçimlerle ilgili A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday gösterilecek kişiler hakkında "Telaşlanmayın. Vakti saati gelince duyarsınız." dedi.

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