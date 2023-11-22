Demir Kubbe’yi çökertti, Mossad’ı peşine taktı: Gazzeli dahi genci kurtarma operasyonu

SABAH, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın son yıllarda gerçekleştirdiği en büyük uluslararası operasyonun şok detaylarına ulaştı. İsrail'in dünyaca ünlü askeri hava savunma sistemi Demir Kubbe (Iron Dome) 2015-2016 yıllarında geçici körlük yaşadı ve Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları bu sayede İsrail'in kritik noktalarına füzeli saldırılar gerçekleştirdi. Saldırıları bir türlü engelleyemeyen ve kaynağını bulamayan İsrail, tam 3 yıl süren araştırmaların sonunda kritik bir isme ulaştı. Demir Kubbe'yi hack'leyen kişi, 1991 doğumlu Omar Z.M.A. çıktı.Gazze İslam Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Programcılığı Bölümü mezunu Omar, aynı tarihlerde, Gazze İçişleri Bakanlığı adına bir hack'leme programı yazdı. Bu program Android tabanlı tüm telefonlara sızabilme etkisine sahipti. İsrail, radarına aldığı Omar A.'yı yakalamak için çeşitli planlar yaptı. 2019'da Omar A.'ya Norveçli yazılım şirketinden iş teklifi yapıldı ve bir uygulama siparişi verildi. Ancak Omar A. şüphelenerek iş teklifini reddetti. Dünyanın en iyi yazılımcılarından ve hacker'larından (bilgisayar korsanı) biri olarak gösterilen Omar A., 3 Mart 2020'de Kahire üzerinden İstanbul'a taşındı. Omar, Türkiye'de de Mossad tarafından sıkı takibe alındı. İlk teması Nisan 2021'de Raed Ghazal adlı ajan kurdu. Fransız şirket Think Hire'in İnsan Kaynakları yöneticisi olduğunu iddia ederek Whatsapp'tan irtibat kuran Ghazal, iş teklifinde bulundu. Haziran ve Ağustos 2021'de İstanbul'da yüz yüze mülakatlar yaparak Omar'ı şirkete kazandırmaya çalışan Raed Ghazal, bir süre sonra bir başka Mossad elemanı Omar Shalabi'ye işi devretti. Ghazal ve Shalabi'nin tek hedefi, yazılımcı genci İsrail'in başkenti Tel Aviv'e kaçırmaktı. Shalabi, bir program yazması karşılığında 10 bin dolar teklif etti. Programı hızlıca aktif hale getiren A.'ya parayı Fransız şirket gönderdi. Paraları gönderen ise John Foster sahte kimliğini kullanan Mossad elemanıydı.Omar Shalabi, Haziran 2022'de Nikola Radonij'e (44) işi devretti. 28-31 Ağustos 2022'de Karaköy Hoteli'nde konaklayan Mossad casusu Radonij, Gazzeli Omar'la hotelde yüz yüze görüşerek İstanbul'da kalması durumunda 5 bin 200 dolar sabit maaş, Brezilya'da çalışmayı kabul etmesi durumunda ise 20 bin dolar maaş teklifinde bulundu. Radonij, Mossad'a çalışan istihbarat elemanları Abdülber Muhammet Kaya, Foad Osama Hıjazı ve Fas uyruklu Youssef Dahmane Jdid isimli şahıslarla internet tabanlı projede birlikte çalışacaklarını belirtti. İstanbul İl Göç İdaresi'nde tanıdıkları olduğunu ileri süren Radonij, Omar A.'ya hemen pasaportunu ve ikametgâh adresini göndermesini istedi. Amaç Omar'ın ev adresini ele geçirmekti. Nikola Radonij ısrarla yurtdışına gelmesi gerektiğini, şirketin kendisine ihtiyacı olduğunu belirtti. Bu ısrar üzerine devreye giren Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Omar A.'yı ikaz ederek yurtdışına çıkmasını engelledi.Ancak Omar A., Eylül 2022'de 15 günlüğüne gezmek için Malezya'ya gitmeye karar verdi. MİT İstanbul Bölge Başkanlığı İstihbarata Karşı Koyma Dairesi (İKK), Omar A.'ya yönelik şüpheli iş tekliflerinden daha önceden haberdar olduğu için yurtdışına çıkmadan önce gerekli tüm uyarıları yaptı. Acil durumlarda telefonu kapatılsa bile sürekli konum bilgisini İstanbul'a yollayan bir uygulama A.'nın telefonuna yüklendi. Omar A., 28 Eylül 2022 gecesi Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da kaçırıldı. 50 km uzaktaki bir dağ evinde Omar A. çapraz sorguya alındı. Mossad timi, Hulu Langat bölgesindeki dağ evinde Tel Aviv'le video konferans yöntemiyle 36 saat sorguladıkları Omar A.'ya ağır işkence uyguladı. Tel Aviv'den bağlanan Mossad yöneticileri, Demir Kubbe'yi körleştirmeyi başaran Filistinli bilgisayar programcısına bu programı nasıl geliştirdiğini, hangi kodlama dilini kullandığını, İsrail kamu görevlileri ve askerlerinin kullandığı Android tabanlı cep telefonlarını hack'leyen sistemi nasıl kapatabileceklerini öğrenmeye çalıştı. MİT, kaçırılma olayını öğrenir öğrenmez Malezya'daki muhataplarına konunun çok acil olduğunu belirterek Filistinli yazılımcının dağ evinden kurtarılması için bulunduğu nokta konumunu gönderdi. Malezya Özel Harekât timleri, şok baskın gerçekleştirdi. Genç Filistinli sağ olarak kurtarıldı. Kuala Lumpur Sulh Ceza Mahkemesi, 11 kişi kişiyi tutukladı.BU önemli operasyonun detaylarını sır gibi gizleyen MİT, geçtiğimiz haftalarda İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube polisleriyle Mossad ajanı Foad Osama Hıjazi'yi yakaladı. Hıjazi tutuklandı. MİT'in devreye girmesiyle kurtarılan Omar A., Türkiye'ye getirilerek MİT kontrolündeki bir Safe House'da (Güvenli Ev) korumaya alındı.SABAH'ın yaptığı araştırmaya göre, İsrail'in Malezya'daki kaçırma vakası ilk değil. 2018 yılında yine Hamas üyesi Gazze doğumlu elektrik mühendisi Fadi Muhammed el-Batş, Mossad'a çalışan iki motosikletli tarafından öldürüldü. Malezya yerel medyası da el-Batş'in İsrail gizli servisi tarafından öldürüldüğünü yazdı.