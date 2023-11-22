Hakan Han Özcan Türkiye'nin en pahalı suyunu satan belediyelerini açıkladı! CHP'li belediyeler "su"dan zengin oldu



Yerel seçimler öncesi Ankaralılara yüz vaatte bulunan Mansur Yavaş'ın vaatlerinin hepsi havada kaldı. Özellikle "Allah'ın suyundan para mı kazanılır" diyen Yavaş'ın suyu en pahalı satan 5'inci belediye başkanı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Yavaş, köyde yaşayan vatandaşlar için suyu 2-3 kuruş gibi sembolik rakamlara vereceğini söylemişti. 5 yıllık hizmet süresinin sonuna yaklaşan Yavaş'ın köylüye kestirdiği su faturaları inek sattırırken, bazı köylere su bile verilmemesi Yavaş'ın iş bilmezliğini ve ne kadar sözünün eri bir insan olduğunu gözler önüne serdi.

4 buçuk yılda 30 büyükşehir belediyesi arasında hizmette 27'inci sıraya düşen Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, zam yaptığı kadar hizmet etmedi. Seçimden önce "Allah'ın suyundan para mı kazanılır" diyen Yavaş'ın Türkiye genelinde en pahalı suyu satan ilk 5 belediyeden biri olduğu anlaşıldı.