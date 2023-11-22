Haberler Gündem Haberleri İYİ Parti'den istifa eden Yılmaz'dan Meral Akşener'e: "Bir saat dedikodu yaptı, hiçbir soruya yanıt vermeden kürsüden indi"
Giriş Tarihi: 22.11.2023 14:51 Son Güncelleme: 22.11.2023 15:21

İYİ Parti'den istifa eden Yılmaz'dan Meral Akşener'e: "Bir saat dedikodu yaptı, hiçbir soruya yanıt vermeden kürsüden indi"

İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısında yaptığı konuşmayı eleştirerek, "Bir saat dedikodu yaptı, hiçbir soruya yanıt vermeden kürsüden indi" dedi.

İHA
İYİ Parti’den istifa eden Yılmaz’dan Meral Akşener’e: Bir saat dedikodu yaptı, hiçbir soruya yanıt vermeden kürsüden indi

10 Kasım'da İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili ve eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Başkanı Durmuş Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmayı eleştirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülke gündemindeki yakıcı sorulara yanıt vermek üzere kürsüye çıktı, bir saat dedikodu yaptı, hiçbir soruya yanıt vermeden kürsüden indi.

Güven, güven, güven. Kaybedilmeye görsün, geri kazanılması çok zor. Ekmeksiz kalmaya razıyım, güven kaybetmeye değilim. Akıl/ahlak yol göster" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti’de kriz büyüyor! Ümit Dikbayır Meral Akşener’e savaş açtı: Rezil edeceğim!

İYİ Parti'ye bir istifa şoku daha! "Meral Akşener'i Sevenler Derneği'ne döndü"

ARKADAŞINA GÖNDER
İYİ Parti'den istifa eden Yılmaz'dan Meral Akşener'e: "Bir saat dedikodu yaptı, hiçbir soruya yanıt vermeden kürsüden indi"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA