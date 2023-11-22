İYİ Partili Ümit Dikbayır’dan yeni hamle: Dokunulmazlığın kaldırılmasını istedi!

İYİ Parti'de seçimlerin ardından başlayan kriz aşılamadı. Ardı ardına istifaların yaşandığı partide, bu kez de 132 milyon liralık kayıp para kavgası başladı.
İYİ Parti Sakarya Milletvekili, eski mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır'ın Meral Akşener'in ve ailesinin banka hesaplarını incelettiği iddiası ortaya atıldı.
MİLLETVEKİLLERİNDEN PARA İSTENMESİ PARTİYİ KARIŞTIRDI!
Milletvekillerinden de destek amacıyla 500 bin TL ve 1 milyon TL gibi bağışların istenmesi partiyi iyice karıştırdı. Meral Akşener, "İspat ederlerse şerefsizim" diyerek sert çıktı. İddiaların odağındaki Ümit Dikbayır ise "Gerçeği ispat etsin yoksa savcılığa gideceğim" açıklaması yaptı. Partide çalışan bir kadına tacizde bulunduğu da iddia edilen Ümit Dikbayır, "Bazı parti yetkililerimizin çok utanacağı bir şey var. Ben onu anlattığım zaman rezil, kepaze olacaklar" diyerek tehditler yağdırdı. Bugün de hakkındaki iddiaların soruşturulması için savcılığa suç duyurusu yaptı. Dikbayır'ın TBMM Başkanlığı'ndan dokunulmazlığının kaldırılmasını talep ettiği açıklandı.
DİKBAYIR: İDDİALARIN ÜZERİ ÖRTÜLMESİN
İki hafta önce partisinin Meclis Grubu'na ve Genel Merkez Disiplin Kuruluna verdiği dilekçelere yanıt alamadığını, bu iddiaların üstünün örtülmesini istemediği için savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu kaydeden Dikbayır, aynı doğrultuda dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis Başkanlığına başvurduğunu söyledi. Dikbayır, gerçeklerin ortaya çıkmasını istediğini belirterek, süreci takip ettiğini dile getirdi.