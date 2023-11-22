İYİ Partili Ümit Dikbayır’dan yeni hamle: Dokunulmazlığın kaldırılmasını istedi!

MİLLETVEKİLLERİNDEN PARA İSTENMESİ PARTİYİ KARIŞTIRDI!

Milletvekillerinden de destek amacıyla 500 bin TL ve 1 milyon TL gibi bağışların istenmesi partiyi iyice karıştırdı. Meral Akşener, "İspat ederlerse şerefsizim" diyerek sert çıktı. İddiaların odağındaki Ümit Dikbayır ise "Gerçeği ispat etsin yoksa savcılığa gideceğim" açıklaması yaptı. Partide çalışan bir kadına tacizde bulunduğu da iddia edilen Ümit Dikbayır, "Bazı parti yetkililerimizin çok utanacağı bir şey var. Ben onu anlattığım zaman rezil, kepaze olacaklar" diyerek tehditler yağdırdı. Bugün de hakkındaki iddiaların soruşturulması için savcılığa suç duyurusu yaptı. Dikbayır'ın TBMM Başkanlığı'ndan dokunulmazlığının kaldırılmasını talep ettiği açıklandı.