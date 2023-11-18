İYİ Parti’de kayıp para iddiası! Meral Akşener ilk kez konuştu: İstifa ederim!

İLK KEZ KONUŞTU: İSPAT EDİN!

İstanbul Şile'de düzenlenen istişare toplantısının açılışına katılan Meral Akşener, partisindeki istifalar ve kayıp para iddialarıyla ilgili ilk kez yorum yaptı.Banka hesaplarının incelendiğini doğrulayan Meral Akşener, "Benim değil, oğlumun ve eşinin hesaplarının kontrol edildiği gayri resmi bildirildi. Bu doğru bir bilgi. Biz ilgili bankaya müracaat ettik, şimdi o gayri resmi bilgi resmi hale gelecek. Buradan dünkü sorulara son bir cevap vereyim, benim, oğlumun, gelinimin, yeğenlerimin, çocukluk arkadaşlarımızın, hiçbirinin bu ülkenin hiçbir belediyesiyle ne AK Parti belediyesiyle ne CHP belediyeleriyle herhangi bir irtibatı, iltisakı, işi, gücü yoktur. Bunu ispat edemeyen şerefsiz oğlu şerefsizdir. İspat edildiği takdirde de ben bu politikayı tümden bırakacağım. Buradan belediye başkanlarına sesleniyorum, ben bu işlerde olmadığıma göre, şayet partimizde bu manada iş güç yapan var ise bunlar belediye başkanlarının bilgisi dahilinde midir? Sözcü'de, Halk TV'de, TELE1'de tebessüm edilerek sorulan soruların cevaplarını ben kendimle ilgili verdiğime göre şimdi ilgili belediye başkanlarına sormalarını talep ediyorum" çıkışı yaptı.