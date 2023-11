İYİ Parti’de kayıp para iddiası! Meral Akşener ilk kez konuştu: İstifa ederim!

"BİRİ İÇİN KURBAN KESECEĞİM"

İstifa edenlere tepki gösteren Meral Akşener, sözlerine şöyle devam etti: Her giden arkadaş millete hesap vermek yerine hayal kırıklığına uğrattığı seçmenlere hesap vermek yerine hakaret etmeyi tercih ettiler. Buna rağmen ben bu insanların hakkında konuşmadım. Bunların her biri izaha muhtaç işlerdir. Her gidene çok üzülmüşümdür ama şimdi bir kurban keseceğim...