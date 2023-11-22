Mansur Yavaş’tan bir adrese teslim ihale daha! Milyonlarca liraya sanal dinozor yapılacak

'BU İHALENİN ADRESE TESLİM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

İhalenin yapılmasının ardından 1 ay süreyle malzemelerin teslim edilmesi gerektiğini ancak burada da usulsüzlük yapıldığını aktaran Gökçek, "İhale tarihi 14 Eylül 2023, bu ihale yapılıktan sonra 1 ay içerisinde bütün malzemelerin teslim edilmesi zorunluluğu koymuşlar. Ne hikmetse bu ihale alındıktan 1 ay sonra sözleşme yapılmış. Önce bir süre verilmiş, ardından 1 ay daha süre verilmiş. İhale kırım oranı yüzde 1 bile değil. Bu ihalede getirilen ürünlerin hepsi teknik ürünler. Buradaki ihaleye aldığınız teknolojik ürünlerin faturası daha önceki bir tarihte Türkiye'ye giriş yaptı mı yoksa ihaleden sonra mı faturası kesildi. Çünkü bu ihalenin adrese teslim ihale olduğunu düşünüyorum. Bunun için bu malzemelerin önce getirildiğini düşünüyorum" diye konuştu.