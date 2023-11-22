Mansur Yavaş’tan bir adrese teslim ihale daha! Milyonlarca liraya sanal dinozor yapılacak

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Dijital Hayvanat Bahçesini ANKA Park ile yarıştırmak için yaptıklarını kaydederek, "ANKA Park'ı kapatıyorsunuz, çürümeye bırakıyorsunuz, şimdi de dijital hayvanat bahçesi açacağız diye 160 Milyon TL'lik bir ihale açıyorsunuz. Mevcut parkı neden açmıyorsunuz, oraya bir çadırda bu projeyi hayata geçirmeyi neden denemiyorsunuz. AK Parti icraatları çürüsün, biz yenisini yapalım diyorlar" dedi.
'BU İHALENİN ADRESE TESLİM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'
İhalenin yapılmasının ardından 1 ay süreyle malzemelerin teslim edilmesi gerektiğini ancak burada da usulsüzlük yapıldığını aktaran Gökçek, "İhale tarihi 14 Eylül 2023, bu ihale yapılıktan sonra 1 ay içerisinde bütün malzemelerin teslim edilmesi zorunluluğu koymuşlar. Ne hikmetse bu ihale alındıktan 1 ay sonra sözleşme yapılmış. Önce bir süre verilmiş, ardından 1 ay daha süre verilmiş. İhale kırım oranı yüzde 1 bile değil. Bu ihalede getirilen ürünlerin hepsi teknik ürünler. Buradaki ihaleye aldığınız teknolojik ürünlerin faturası daha önceki bir tarihte Türkiye'ye giriş yaptı mı yoksa ihaleden sonra mı faturası kesildi. Çünkü bu ihalenin adrese teslim ihale olduğunu düşünüyorum. Bunun için bu malzemelerin önce getirildiğini düşünüyorum" diye konuştu.
BELEDİYE PROJESİ DANIŞMANA
Gökçek, ihalenin yapıldığı firmanın Mansur Yavaş'ın danışmanına ait olduğunu gördüklerini ifade ederek, "Ankara Büyükşehir Belediyesindeki anket şirketinde bilgi işlem uzmanı olarak 2021'de görev yapan B.B., ardından Ankara İnovatif Şirketinde çalışmış, bu da belediye şirketi, ardından ne hikmetse bu ihaleyi alan firmanın IT sorumlusu olarak geçmiş ve burada da çalışmaya başlamış. Umut Köken diye birisine ulaştık, internet sitesine Mansur Yavaş'ın danışmanı yazdığını gördük. Bu kişi 2019-2022 yılları arasında, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait İnovatif Şirketinde yönetim kurulu üyeliği yapmış. Bu kişi şu anda ihaleyi alan firmanın sahibi" şeklinde konuştu. Gökçek, "Holoarc Teknoloji şirketi var, ihaleyi alan Holocity Şirketi ancak adresleri aynı. Bu şirket Holoarc şirketinin alt birimiymiş, Umut Köken'e ait. Kendi danışmanının şirketine 160 Milyon liralık ihaleyi, yüzde 1 bile kırım yapmadan verdin. Hani şeffaftınız siz" dedi.