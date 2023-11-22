Son dakika: Hamas saat verdi! 4 günlük insani ara başlıyor...

Kabine toplantısı sonrası Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Hamas ile esir takası anlaşmasını ve çatışmalara 4 günlük insani ara verilmesini kabul ettiği duyuruldu. Açıklamada, "Kadın ve çocuklardan oluşan en az 50 rehinenin 4 günlük sürede serbest bırakılması ve bu süre zarfında çatışmalara ara verilmesi öngörülüyor." ifadesi kullanıldı.

Her 10 esirin serbest bırakılması karşılığında çatışmalara ek bir gün daha ara verileceği belirtilen açıklamada, İsrail hükümeti ve ordusunun, "tüm esirlerin geri getirilmesi, Hamas'ın tasfiyesinin tamamlanması ve Gazze Şeridi'nden İsrail'e yeni bir tehdit gelmemesini sağlamak için savaşı sürdüreceği" vurgulandı.

İsrail hükümetinin açıklamasında, İsrailli esirlere karşılık kaç Filistinli tutuklunun serbest bırakılacağına ve Gazze'ye insani yardımların girişine dair bir bilgi paylaşılmadı.