Tunç Soyer’e kayıp kilise çanı soruşturması

Seferihisar Belediye Başkanı iken ilçede bulunan Tarihi Rum Kilisesi'ne ait çanın makamlara bildirilmeden Yunan Konsolosluğu'na verildiği iddiası soruşturma konusu oldu. İçişleri Bakanlığı Soyer hakkında soruşturma izni verdi. Bakanlık tarafından görevlendirilen mülkiye müfettişleri Seferihisar'a giderek bazı kişilerin bilgisine başvurdu. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in geçtiğimiz yıl İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü olan 9 Eylül'de Gündoğdu Meydanındaki Tarkan Konseri öncesi yaptığı konuşmayı da mercek altına almış ardından da Osmanlı'nın son İmparator Vahdeddin'e hakaret ettiği iddiası ile Soyer hakkında soruşturma izni vermişti.

İFADESİNE BAŞVURULACAK

Soruşturma kapsamında önümüzdeki günlerde mülkiye başmüfettişlerinin Soyer'in ifadesine başvurabileceği belirtildi. Soyer konuya ilişkin yaptığı açıklamada kayıp çanla ilgili bir bilgisinin olmadığını öne sürdü.