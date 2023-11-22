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Giriş Tarihi: 22.11.2023 18:20

Tunç Soyer’e kayıp kilise çanı soruşturması

Geçtiğimiz yıl İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıldönümü olan 9 Eylül’de Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Tarkan Konseri öncesi yaptığı konuşmada Osmanlı’nın son imparator Vahdeddin’e hakaret ettiği iddiasıyla İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında soruşturma izni verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e yeni bir soruşturma daha açıldığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı Seferihisar Belediye Başkanı iken ilçede bulunan Tarihi Rum Kilisesi’ne ait çanın makamlara bildirilmeden Yunan Konsolosluğu’na verildiği iddiası üzerine Soyer hakkında soruşturma izni verdi.

ERTAN GÜRCANER
Tunç Soyer’e kayıp kilise çanı soruşturması

Seferihisar Belediye Başkanı iken ilçede bulunan Tarihi Rum Kilisesi'ne ait çanın makamlara bildirilmeden Yunan Konsolosluğu'na verildiği iddiası soruşturma konusu oldu. İçişleri Bakanlığı Soyer hakkında soruşturma izni verdi. Bakanlık tarafından görevlendirilen mülkiye müfettişleri Seferihisar'a giderek bazı kişilerin bilgisine başvurdu. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in geçtiğimiz yıl İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü olan 9 Eylül'de Gündoğdu Meydanındaki Tarkan Konseri öncesi yaptığı konuşmayı da mercek altına almış ardından da Osmanlı'nın son İmparator Vahdeddin'e hakaret ettiği iddiası ile Soyer hakkında soruşturma izni vermişti.

İFADESİNE BAŞVURULACAK

Soruşturma kapsamında önümüzdeki günlerde mülkiye başmüfettişlerinin Soyer'in ifadesine başvurabileceği belirtildi. Soyer konuya ilişkin yaptığı açıklamada kayıp çanla ilgili bir bilgisinin olmadığını öne sürdü.

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Tunç Soyer’e kayıp kilise çanı soruşturması
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