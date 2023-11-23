FETÖ’cü Mehmet Kamış yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak operasyonda FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçundan hakkında yakalama emri olan ve kapatılan Zaman Gazetesi'nde genel yayın yönetmenliği yardımcılığı da yapan örgütün üst düzey yöneticilerinden Mehmet Kamış yakalandı.Gözaltına alınan Kamış'ın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.Kamış'ın saklandığı lüks rezidansta yakalandığı, ilk başta kimliğini gizlediği, Mehmet Kamış'ın kendisi olmadığını söylediği öğrenildi.Bulunmasıyla büyük şaşkınlık yaşayan Kamış'ın, kendisini yakalayan polis ekiplerine "Beni nasıl buldunuz?" diye sorduğu öğrenildi.