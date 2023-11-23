BAKAN YERLİKAYA: TÜM EKİPLER SAHADA!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "Malatya ili Battalgazi ilçesinde , büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." açıklamasında bulundu.

BAKAN KOCA: AMBULANS EKİPLER GÖREVLENDİRİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş Sağlık Afet Koordinasyon Merkezleri ile (SAKOM) görüşülerek depremin hissedildiği bilgisi alınmış, bölgeyi taramak için ambulans ekipleri görevlendirilmiştir. Bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Deprem sonrasında vatandaşlar sokağa çıktı. O anlar böyle görüntülendi.