Son dakika... AFAD, Malatya merkezli 5.2 ve 4.7 büyüklüğünde 3 dakika arayla iki deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremler sonrasında Malatya ve çevre illerde kısa süreli bir panik yaşandı.
DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ BATTALGAZİ
17.46 ve 17.49'da gerçekleşen depremlerin merkez üssü Battalgazi. Depremin derinliği ise yaklaşık 7 kilometre olarak ölçüldü. Malatya Valisi Ersin Yazıcı herhangi olumsuz bir bildirim gelmediğini söyledi.
Son dakika: Malatya'da 5.2 ve 4.7 büyüklüğünde deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler A Haber'de...
AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR
AFAD'dan depremle ilgili ayrıca "Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.2 ve 4.7 büyüklüklerindeki #depremler sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." açıklaması geldi.
BAKAN YERLİKAYA: TÜM EKİPLER SAHADA!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "Malatya ili Battalgazi ilçesinde , büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." açıklamasında bulundu.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş Sağlık Afet Koordinasyon Merkezleri ile (SAKOM) görüşülerek depremin hissedildiği bilgisi alınmış, bölgeyi taramak için ambulans ekipleri…— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 23, 2023
BAKAN KOCA: AMBULANS EKİPLER GÖREVLENDİRİLDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş Sağlık Afet Koordinasyon Merkezleri ile (SAKOM) görüşülerek depremin hissedildiği bilgisi alınmış, bölgeyi taramak için ambulans ekipleri görevlendirilmiştir. Bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
Deprem sonrasında vatandaşlar sokağa çıktı. O anlar böyle görüntülendi.
PROF. DR. BÜYÜKSARAÇ: BÜYÜK DEPREM ÖNCÜSÜ DEĞİL
Öte yandan A Haber ekranlarında konuşan Prof. Dr. Aydın Büyüksaraç, depremin bir büyük deprem öncüsü olmadığını dile getirdi.
Büyüksaraç şu ifadeleri kullandı: Büyük bir depremin öncüsü değildir. Bölgede merydana gelen her sarsıntının çevre illerden de hissedlimesi normal. 200 kilometrelik çap içinde hissedilir.