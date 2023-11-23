Malatya'da 5.2 ve 4.7 büyüklüğünde deprem! Malatya Valisi Ersin Yazıcı'dan açıklama geldi!

Son dakika haberi... AFAD, Malatya merkezli 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin Battalgazi ilçesi merkezli gerçekleştiği belirtildi. Bu depremin ardından 4.7'lik bir sarsıntı daha gerçekleşti. Malatya Valisi Ersin Yazıcı'dan açıklama geldi: Bildirilen herhangi bir olumsuzluk yok.