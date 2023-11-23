SON DAKİKA | Gazzeli 3 yaralı çocuk Ankara’ya getirildi

Son dakika haberi... Gazzeli 3 yaralı çocuk Ankara'ya getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, getirilen Gazzeli çocukları karşıladı. Bakan Koca daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:
3 yavrumuzun yaş aralığı 2 yaşındaki erkek çocuğu, 9 ve 10 yaşında iki de kız çocuğumuz. Bir yavrumuz özellikle travma sonrası kapalı krıkları olan yanıkları olan ve şarapnel parçaları olan bir yavrumuz. Etlik Şehir Hastanemize götürülecek.
Esas üçüncü tahliyenin yarın olmasını bekliyoruz. Kanser hastası daha az yaralılardan oluşan bir tahliye olacak. 88 hastamızın 7 hastamız yoğun bakımdaydı. 2 kişi yoğun bakımdan çıktı, 5 hastamız şu an yoğun bakımda. Yoğun bakımda olanlar entübe değil.Soykırım sponsoru ABD kendini aklamak için her yolu deniyor: Utanmadan ‘Siviller ölmesin diye çalışıyoruz’ dediler!