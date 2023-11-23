Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Gazzeli 3 yaralı çocuk Ankara'ya getirildi
Giriş Tarihi: 23.11.2023 16:12 Son Güncelleme: 23.11.2023 16:24

SON DAKİKA | Gazzeli 3 yaralı çocuk Ankara'ya getirildi

Son dakika haberi... Gazzeli 3 yaralı çocuk Ankara'ya getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, getirilen Gazzeli çocukları karşıladı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, esas üçüncü tahliyenin yarın olacağını ve çocuk-genç ağırlıklı bir tahliye olacağını belirtti.

SON DAKİKA | Gazzeli 3 yaralı çocuk Ankara’ya getirildi

Son dakika haberi... Gazzeli 3 yaralı çocuk Ankara'ya getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, getirilen Gazzeli çocukları karşıladı. Bakan Koca daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

3 yavrumuzun yaş aralığı 2 yaşındaki erkek çocuğu, 9 ve 10 yaşında iki de kız çocuğumuz. Bir yavrumuz özellikle travma sonrası kapalı krıkları olan yanıkları olan ve şarapnel parçaları olan bir yavrumuz. Etlik Şehir Hastanemize götürülecek.

Sahra Hastaneleri ile ilgili daha önce bahsetmiştim İsrail Mısır ve Türkiye koordinasyonunda oluşan bir ekip özellikle saha araştırması yapmak üzere Mısırdalar. Bununla ilgili yer tespiti yapılma aşamasında.

Esas üçüncü tahliyenin yarın olmasını bekliyoruz. Kanser hastası daha az yaralılardan oluşan bir tahliye olacak. 88 hastamızın 7 hastamız yoğun bakımdaydı. 2 kişi yoğun bakımdan çıktı, 5 hastamız şu an yoğun bakımda. Yoğun bakımda olanlar entübe değil.

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SON DAKİKA | Gazzeli 3 yaralı çocuk Ankara'ya getirildi
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