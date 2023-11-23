SON DAKİKA | Gazzeli 3 yaralı çocuk Ankara’ya getirildi

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

3 yavrumuzun yaş aralığı 2 yaşındaki erkek çocuğu, 9 ve 10 yaşında iki de kız çocuğumuz. Bir yavrumuz özellikle travma sonrası kapalı krıkları olan yanıkları olan ve şarapnel parçaları olan bir yavrumuz. Etlik Şehir Hastanemize götürülecek.