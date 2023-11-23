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Haberler Galeri Soykırım sponsoru ABD kendini aklamak için her yolu deniyor: Utanmadan ‘Siviller ölmesin diye çalışıyoruz’ dediler!
Giriş Tarihi: 23.11.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 11:05

Soykırım sponsoru ABD kendini aklamak için her yolu deniyor: Utanmadan ‘Siviller ölmesin diye çalışıyoruz’ dediler!

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım aralıksız sürüyor. İsrail ve Hamas arasında esir takası anlaşmasına varılırken İsrail saldırılarına ara vermeyerek gece boyunca yine sivilleri hedef aldı. Son ana kadar öldürebileceği kadar sivil öldürmeyi hedefleyen katliam ordusu, uluslararası desteğini de gitgide kaybediyor. Katil İsrail'in ilk andan beri en büyük destekçisi olan ABD, insan kıyımına dünyadan ağır tepkiler gelmesinin ardından İsrail'i desteklemediğine ilişkin açıklamalar yapmaya başladı. ABD basınında Biden hükümetinin Gazze'de sözde sivilleri koruma çabaları yürüttüğüne yönelik propaganda çalışmaları yapılıyor.

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Soykırım sponsoru ABD kendini aklamak için her yolu deniyor: Utanmadan ‘Siviller ölmesin diye çalışıyoruz’ dediler!

İsrail insan kıyımına devam ediyor. Hamas'la varılan esir takası anlaşmasının ardından saldırılarına insani ara vermesi beklenen İsrail yine geri adım atmadı. "Ne kadar sivil öldürsek kârdır" anlayışıyla Gazze saldırılarını sürdüren İsrail insan kıyımına ne pahasına olursa olsun devam ediyor.

Soykırım sponsoru ABD kendini aklamak için her yolu deniyor: Utanmadan ‘Siviller ölmesin diye çalışıyoruz’ dediler!

Son ana kadar soykırımı sürdürmeye kararlı olan İsrail, desteğini ise giderek kaybediyor. İsrail'in ilk andan beri destekçisi olan ABD, uluslararası tepkilerin artmasının ardından çark etmeye başladı.

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Soykırım sponsoru ABD kendini aklamak için her yolu deniyor: Utanmadan ‘Siviller ölmesin diye çalışıyoruz’ dediler!

İKİYÜZLÜ DÖNÜŞ

Katliamın ilk haftalarında koşa koşa İsrail ziyaretinde bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Netanyahu'ya sonsuz bağlılığını duyurmuştu. Ağır silah yardımını da İsrail'den esirgemeyen ABD hükümeti, Filistinli sivillerin katledilmesinin "normal" ve "doğal bir sonuç" olduğunu defalarca vurgulamıştı.

Soykırım sponsoru ABD kendini aklamak için her yolu deniyor: Utanmadan ‘Siviller ölmesin diye çalışıyoruz’ dediler!

Ne var ki İsrail'e yükselen öfke seslerinin ardından ABD hükümeti, rüzgarı yeniden arkasına almak için kolları sıvadı. ABD medyası, İsrail'e destek verilmediği söylemek için propaganda çalışmalarına hız kazandırdı.

Soykırım sponsoru ABD kendini aklamak için her yolu deniyor: Utanmadan ‘Siviller ölmesin diye çalışıyoruz’ dediler!

Başta Şifa Hastanesi olmak üzere tıbbi tesislerin konumlarının bir aydan bu yana İsrailli yetkililerle paylaşıldığını söyleyen Politico, Biden hükümetinin bunu "sivil zayiatının önüne geçmek ve o konumlara saldırı düzenlenmesini önlemek" için yaptığına yer verdi.

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