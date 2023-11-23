Giriş Tarihi: 23.11.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 11:05

Soykırım sponsoru ABD kendini aklamak için her yolu deniyor: Utanmadan ‘Siviller ölmesin diye çalışıyoruz’ dediler!

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım aralıksız sürüyor. İsrail ve Hamas arasında esir takası anlaşmasına varılırken İsrail saldırılarına ara vermeyerek gece boyunca yine sivilleri hedef aldı. Son ana kadar öldürebileceği kadar sivil öldürmeyi hedefleyen katliam ordusu, uluslararası desteğini de gitgide kaybediyor. Katil İsrail'in ilk andan beri en büyük destekçisi olan ABD, insan kıyımına dünyadan ağır tepkiler gelmesinin ardından İsrail'i desteklemediğine ilişkin açıklamalar yapmaya başladı. ABD basınında Biden hükümetinin Gazze'de sözde sivilleri koruma çabaları yürüttüğüne yönelik propaganda çalışmaları yapılıyor.