Son dakika: MSB'den "İncirlik" iddialarına yalanlama: Türkiye'nin duruşu bellidir

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Deniz Albay Zeki Aktürk tarafından gerçekleştirilen toplantıda özetle şu bilgiler paylaşıldı:

"Öncelikle 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanı verilişinin 95'inci yıl dönümünü şimdiden kutluyor; Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehit olan ve ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi saygı, minnet ve şükranla yâd ediyoruz.

Ayrıca, Mavi Vatanımızın yılmaz bekçilerini ve geleceğin Barbaroslarını yetiştiren Deniz Harp Okulumuzun 250'nci, Deniz Astsubay Okullarının 133'üncü kuruluş yıl dönümünü de bir kez daha kutluyoruz.

Millî Savunma Bakanlığının tüm birlik ve kurumları ülkemizin savunma ve güvenliği için nitelik ve nicelik olarak her geçen gün daha da güçlenmeye, üstlenmiş olduğu tüm görevleri büyük bir azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirmeye devam etmektedir.

Bu kapsamda şanlı ordumuz; terörle mücadelede büyük başarılar elde etmekte, hudut güvenliğinin yanı sıra mavi ve gök vatanımızda hak ve menfaatlerimizi korumakta, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürmektedir.

BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞ VE İSTİKRARA KATKILAR / İKİLİ İLİŞKİLER

Bu kapsamda;

- Türk ve Yunan heyetleri arasındaki Askerî Güven Artırıcı Önlemler Toplantılarının yeni turu 13 Kasım'da Bakanlığımız ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilmiş,

- 28'inci Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Toplantısı, ülkemizin ev sahipliği ve Romanya'nın Dönem Başkanlığında 21-22 Kasım tarihlerinde Ankara'da icra edilmiştir. Toplantıda Moldova'nın tam üyeliği onaylanmıştır.

Söz konusu toplantı kapsamında Sayın Bakanımız tarafından; Karadağ ve Moldova Savunma Bakanları ve Kuzey Makedonya Savunma Bakan Yardımcısı ile görüşmeler de gerçekleştirilmiştir.

Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı ülkemiz öncülüğünde başlatılan ve Türkiye, Bulgaristan ve Romanya heyetlerinin yer aldığı Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (MCM BLACK SEA) Toplantısı'nın 3'üncü turu 22-23 Kasım tarihlerinde Bakanlığımız ev sahipliğinde gerçekleştirilmektedir.

Diğer yandan Türkiye olarak Gazze ile ilgili ilk günden bu yana sergilediğimiz insani ve adaletli tutumumuzu bugün de sürdürüyor, İsrail'in uyguladığı mezalimin kabul edilemez olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz.

Gazze'de çatışmalara 4 günlük insani ara ilanı konusunda varılan mutabakatı olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.

Mutabakata tam riayet edilmesini ve bu insani aranın, Gazze'deki çatışmaların sona ermesine vesile olmasını temenni ediyoruz. Beklentimiz; barışa giden, akan kanın durması için sarf edilen tüm gayretlerin gösterilmeye devam edilmesidir.

Filistin meselesi adil bir sonuca kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı bir barışın mümkün olmayacağını da bir kez daha vurguluyoruz.

Ülkemizin Gazze'ye yönelik insani yardımları kapsamında Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordineli olarak;