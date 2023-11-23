Ümit Dikbayır, İYİ Parti’yi topa tuttu: Meral Akşener’in oğlu Fatih Akşener poşetle 200’er bin TL para dağıttı

Genel seçimlerin ardından kriz ve kaosun eksik olmadığı İYİ Parti'de her geçen gün yeni bir skandal daha ortaya çıkıyor. Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen İYİ Partili Ümit Dikbayır, katıldığı TV programında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"PARTİNİN PARASI YOK MU, BİZDEN PARA İSTİYORLAR"

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, katıldığı canlı yayın programında parti yönetimini topa tuttu. Kasanın boş olduğu gerekçesiyle milletvekillerinden para toplandığını iddia eden Dikbayır, "Benden sonra 3 tane mali işler başkanı değişti. Bizim şirketimizde bile bu kadar para işi konuşulmuyor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ve ailesinin hesaplarını incelettiği iddia edilen Dikbayır, parti yönetimi tarafından "taciz" suçlamasıyla da disiplin kuruluna sevk edilmişti. Kendisinin hiçbir banka hesabını inceletmediğinin ortaya çıktığını, parti yönetiminin de bunu örtmek için taciz yalanını ortaya attığını savunan Dikbayır, "Hesap inceleme olayı unutulsun diye taciz yalanını uydurdular. Cambaza bak mevzusu" ifadelerini kullandı.

Dikbayır konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Kasada para yok denilerek milletvekillerinden para istendi. Kimisinden 1 milyon lira, kimisinden 500 bin lira, kimisinden 250 bin lira. Nebi Hatipoğlu, "Partinin parası yok mu, bizden para istiyorlar" dedi. "Ben 3 ay önce 130 milyon lira parayla kasayı devrettim, ibra edildim. Bunu artık bana sormayın dedim."

PARALAR ESMA BEKAR'IN KOCASINA TESLİM EDİLMİŞ

İYİ Parti Mali İşler Başkanı Sedat Aksakallı ve Meral Akşener'in Özel Kalem Müdürü Esma Bekar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Dikabayır, "Ben Sedat Aksakallı'ya dedim ki benim belediyelerle işim yok, olamaz, uğraşmam da varsa çıkarın ortaya ben gereğini yapayım. Yine söylüyorum benim, ailemin, sülalemin bir kuruşluk işini, ticari ilişkisini çıkarsınlar belediyelerle ben bugün milletvekilliğinden istifa edeceğim. Sonra dedi ki 'Ben de iş adamlarından para topluyorum getiriyorum, bunda bir şey yok' dedi. Nasıl yani ben bu partinin mali işler başkanıyım senden bana para gelmedi dedim. 'Ben Esma Hanıma, Esma Hanımın kocasına verdim'" dedi.

Esma Bekar hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirten Dikbayır, "Benim danışmanıma ajanlık teklif ettiler. Esma Hanım Sakarya'da 3-5 çakalı bulmuş bunların üzerinden, bunları aparat olarak kullanarak benim danışmanıma diyor ki 'Bu nereye giderse bize haber ver, böcek koy, araç takip cihazı koy' çocuk da diyor ki 'Sen bana ekmek verdin Ben bunu sana yapamam ama bunu bilmen lazım'" ifadesini kullandı.

Dikbayır konuşmasında "Bu işin patronu kim? Esma Bekar. Bu olay bir buçuk ay önce oldu. Bir suç varsa gereğini yaparım. Esma Bekar hakkında suç duyurusu yapacağım. Tamamı hakkında bir kişi yalancı şahitlik etsin, bu işe alet olsun hepsiyle alakalı hem ceza davası hem de tazminat davası açacağım." ifadelerine yer verdi.

"PARTİNİN SEÇİM KAMPANYASINI FATİH AKŞENER YÖNETTİ"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener'in seçim sürecinde partinin kampanyasının başında olduğunu söyleyen Dikbayır, "Bizim partimizin seçim kampanyasını her anlamda Fatih Akşener yönetti. Nedenini bilmiyorum. Böyle bir şey olur mu? Biz bu ülkenin refahı için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu parti kimsenin oyun alanı değil. Seçime gidiyoruz, seçim kampanyamızı genel başkanın elektrik mühendisi oğlu yönetiyor. İtiraz ettiğimiz ödemelerle alakalı." ifadelerini kullandı.

"POŞETLERLE PARA DAĞITMIŞ"

"Seçim bitti Fatih Akşener bana 'Kampanya ekibine para vermem lazım' dedi ben de ben Genel Başkan'dan onay alırım bütün çalışanlara birer maaş verelim zaten dedim" diyen Dikbayır "Onlar biraz daha fazla çalıştılar onlara iki maaş veririz ama elden bir para vermenin doğru olmayacağını bunun partinin içinde diğer çalışanlarla dedikodu olacağını rahatsızlık yaratacağını söyledim ve ben bu yöntemi yapmadım. Sonra duydum ki elinde 7-8 tane İYİ Parti poşetiyle her birinin içinde 200'er bin TL var, kendi ekibine para dağıtmış" şeklinde konuştu.

"AKŞENER PARTİYİ KONGREYE GÖTÜRMELİ"

Dikbayır, Akşener'in güvenoyu alması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

Akşener bu partiyi kongreye götürüp rahatlatsın. Bence kongreye götürmeli, bu kadar çalkantalı durumda. Ben istiyorum ki bu parti Türkiye'nin gündeminden düşsün. Benle mezara gidecek sırlar var. Genel başkan gereğini yapsın. Böyle kepazelik görmedim.

Akşener'in masadan kalkma sürecinde yanında değildim. Bunlar sırdır, mezara gidecek şeylerdir.

"AKŞENER'E ASLA HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Söylediklerim yalansa Akşener mahkemeye versin. Bu süreçte Akşener'in eşiyle muhatap olmadım. Akşener'e çok kırgınım, asla hakkımı helal etmiyorum. Benim çoluğumu çocuğumu medyanın önüne attı. Beni istemiyorsa çağırıp söyleyebilirdi. Bu kadar alavereye gerek yoktu. Benim eşim her gün ağılıyor. Gücümün yettiği yere kadar mücadele edeceğim."

DİKBAYIR-AKŞENER GERİLİMİ

Ümit Dikbayır'ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener' in aile bireylerinin, ayrıca özel kalem müdürü ve eşinin banka hesaplarını incelettirdiği, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinden şahsına, ailesine ve üçünü kişilere ihale veya iş alınmasına aracılık ettiği ve parti kasasında paranın eksik olduğu iddia ediliyordu.

Meral Akşener'in kesin ihraç talebiyle disipline sevkini istediği Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, hakkındaki iddiaların araştırılması için cumhuriyet savcılığına kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.