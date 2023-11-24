Ümit Dikbayır: "Meral Akşener'in oğlu poşetle para dağıttı" | Video

Peş peşe istifaların yaşandığı İYİ Parti'de sular durulmuyor. İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, katıldığı canlı yayın programında, Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener ile igili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fatih Akşener'in parti içinde büyük rolü olduğunu söyleyen Dikbayır, "7-8 tane İYİ Parti poşetiyle her birinin içinde 200 bin TL var, kendi ekibine para dağıtmış." dedi.