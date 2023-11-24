Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017'de teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın, SABAH'a konuştu. Karabük'te yaşayan baba Yalçın, kızının mesleğini çok sevdiğini belirterek şunları söyledi: "Bana 'Baba bayrağımızın dikili olduğu her yerde görev yaparım. Siz bana bu vatanı ve milleti sevmeyi öğrettiniz. Ben gitmezsen o gitmezse oradaki çocuklarımızı kim eğitecek. Ben gideceğim ve görev yapacağım' dedi. Kızım vatanperver bir öğretmendi. Türkiye'nin neresine gidersem gideyim her yerde Aybüke'lerle karşılaşıyorum. Bize 6 yıldır bu acıyı yaşatanlara lanet olsun" dedi.Kızının hayatını konu alan filmle ilgili de konuşan baba Yalçın, "Bu filmin çekilmesine vesile olan başta Cumhurbaşkanımıza, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, yönetmeninden oyuncusuna, çekimlerde görev alan herkesten Allah razı olsun. Devletimiz bu vatan için canlarını seve seve veren öğretmenlerimize ve diğer şehitlerimize sahip çıkıyor, çıkmaya da devam ediyor. Acımız hiçbir zaman geçmeyecek ama hatırlanmak, kızımın ve diğer şehitlerimizin adının yaşatılması acımızı bir nebze de olsa azaltıyor" diye konuştu.