Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Başkan Erdoğan'dan emeklilere yeni müjde: Çalışan emekli 5 bin TL ikramiye alacak
Giriş Tarihi: 24.11.2023 18:13 Son Güncelleme: 24.11.2023 18:26

Son dakika | Başkan Erdoğan'dan emeklilere yeni müjde: Çalışan emekli 5 bin TL ikramiye alacak

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenler Günü Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. 'Çalışan emekli 5 bin TL ikramiye alacak mı?' sorusu gündemdeyken Başkan Erdoğan yaptığı yeni açıklamada emeklilere yeni bir müjdede bulundu. Başkan Erdoğan, "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak

Son dakika | Başkan Erdoğan’dan emeklilere yeni müjde: Çalışan emekli 5 bin TL ikramiye alacak

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenler Günü Buluşması'na katılıyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Emeklilerimizin yükünü hafifletmek için bir defaya mahsus 5 bin TL ilave ödeme kararı almıştık. Bununla ilgili kanun teklifi Meclis'ten geçti.

EMEKLİLERE YENİ MÜJDE

4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkânından faydalanmalarını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına bir defa mahsus 5 bin liralık ödeme gerçekleştirmiş olacağız.

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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan emeklilere yeni müjde: Çalışan emekli 5 bin TL ikramiye alacak
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