Son dakika | Başkan Erdoğan’dan emeklilere yeni müjde: Çalışan emekli 5 bin TL ikramiye alacak

EMEKLİLERE YENİ MÜJDE

4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkânından faydalanmalarını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına bir defa mahsus 5 bin liralık ödeme gerçekleştirmiş olacağız.

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