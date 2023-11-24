Son dakika | Başkan Erdoğan’dan emeklilere yeni müjde: Çalışan emekli 5 bin TL ikramiye alacak

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenler Günü Buluşması'na katılıyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Emeklilerimizin yükünü hafifletmek için bir defaya mahsus 5 bin TL ilave ödeme kararı almıştık. Bununla ilgili kanun teklifi Meclis'ten geçti.
EMEKLİLERE YENİ MÜJDE
4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkânından faydalanmalarını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına bir defa mahsus 5 bin liralık ödeme gerçekleştirmiş olacağız.
AYRINTILAR GELİYOR...