Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Öğretmenler Günü Buluşması'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenler Günü Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamalarda 'Çalışan emekli 5 bin TL ikramiye alacak mı?' sorusuna da açıklık getirdi ve müjdeyi verdi. Başkan Erdoğan, "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak" diye konuştu.