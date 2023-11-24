Türk hukukçular Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılarıyla görüştü

İstanbul 2 Nolu Barosu, Türkiye'den ve çok sayıda ülkeden avukatların imzaladığı İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma ilişkin dilekçeleri İsrail hakkında soruşturma açılması için Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)'ne götürdü. Çarşamba Günü Sabiha Gökçen Havalimanı'nda açıklama yapan İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Yasin Şamlı, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımın takipçisi olacaklarını söyledi.

TÜRK HUKUKÇULAR LAHEY'DE

Açılamanın ardından Hollanda'ya hareket eden İstanbul 2 Nolu Baro heyeti, Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığının Filistin soruşturmasını yürüten ekibin lideri ve diğer savcılık yetkilisi hukukçular ile görüştü.

"SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Yasin Şamlı, "Gazze'de İsrail'in yaptığı soykırım ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığının Filistin soruşturmasını yürüten ekibin lideri ve diğer savcılık yetkilisi hukukçular ile görüşmeler yaptık. Suçların ve suç delillerinin mahiyetine ilişkin görüşlerimizi ifade ettik. Sürecin takipçisi olacağız" dedi.