SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan BMGK’ya Gazze tepkisi: Bu süreçte tamamen işlevsiz kaldı

Başkan Erdoğan, "Türkiye olarak nasıl ilk günden itibaren Gazze halkının yanında, İsrail zulmünün karşısında olduysak, İsrail'in hakikati imha veya tahrif etmeyi amaçlayan propaganda savaşını da geçit vermedik. Dezenformasyonla mücadele merkezimiz vasıtasıyla 100'ün üzerinde kasıtlı yalan haberi ifşa ettik ve doğrusunu ortaya koyduk. İletişim Başkanlığımız, TRT'miz ve Anadolu Ajansı'mız üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiler. Sahadaki durumu an be an haberleştiren Türk basın mensupları bu süreçte gerçekten cesur bir duruş sergilediler. Buradan yerli, yabancı ayrımı yapmadan hakikatin savunuculuğunu yapan tüm gazetecileri yürekten tebrik ediyorum. Gazze başta olmak üzere son dönemde yaşadığımız kritik gelişmelerin bize hatırlattığı en kritik husus, stratejik iletişimin önemidir. Savaş, çatışma, saldırı ve savunmaların yalnızca cephede olmadığını hep birlikte gördük, görüyoruz. Dezenformasyonun demokrasiyi yozlaştıran, bireysel hak ve özgürlükleri hedef alan yıkıcı etkilerine karşı topyekûn mücadele etmemiz gerekiyor. İletişim Başkanlığı'mızın ev sahipliğinde 3'üncüsü düzenlenen 'Stratejik İletişim Zirvesi'ni bu yönüyle çok önemli buluyorum. 'Hibrit tehditlerle küresel mücadele, istikrar, güvenlik, dayanışma' teması altında yapılacak tartışmaların verimli geçmesini diliyorum. Bu düşüncelerle, zirveye katkı sağlayacak tüm konuşmacılarımıza ve misafirlerimize şimdiden şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum" diye konuştu.