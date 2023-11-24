SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan BMGK’ya Gazze tepkisi: Bu süreçte tamamen işlevsiz kaldı

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit 23), bugün başladı. Şişli'de bir otelde gerçekleşen ve bu yıl "Hibrit Tehditlerle Küresel Mücadele: İstikrar, Güvenlik, Dayanışma" temasıyla düzenlenen zirvede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da video mesaj ile katılımcılara hitap etti.

Başkan Erdoğan, "Kendi alanında uluslararası bir marka haline gelen 'Stratejik İletişim Zirvesi' vesilesiyle sizleri ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Kıtaların, kültürlerin ve insanların buluşma noktası güzel İstanbul'umuza hepiniz hoş geldiniz. Zirvemizin ve yapacağınız toplantıların şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.