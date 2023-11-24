Başkan Erdoğan'dan BMGK'ya Gazze tepkisi: "Bu süreçte tamamen işlevsiz kaldı"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarının görmezden gelindiğini, bölgede savaş suçu işlendiğini belirten Başkan Erdoğan; "Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu bu süreçte tamamen işlevsiz kaldı." dedi.
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