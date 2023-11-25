Danıştay’dan hükümlülere müjde: Tutuklu ve hükümlünün eşinin yakınları da ziyaret edebilecek

Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan A.Ç.'nin, kayınbiraderinin kızı ile kayınbiraderinin damadı, ceza infaz kurumu idaresince Yönetmelikte ziyaret edebilecek kişiler arasında yer almaması nedeniyle ziyarete kabul edilmedi. Bunun üzerine A.Ç., açık görüş uygulamasının kanun hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi istemiyle Kırıkkale İnfaz Hakimliğine başvurdu. Kırıkkale İnfaz Hakimliğinin başvuruyu reddetmesi üzerine A.Ç., ret kararının kaldırılması talebiyle Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, itirazın reddine kesin olarak karar verdi. Bunun üzerine A.Ç., Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik'in 9. maddesinin 1. Fıkrasının değiştirilmesi talebiyle Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptı. Başvuruya Adalet Bakanlığınca cevap verilmemesi üzerine A.Ç., yönetmelikte "Ziyaret edebilecek kişiler" başlıklı maddenin yeniden düzenlenmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine yönelik işlemin iptali istemiyle Danıştay'a başvurdu.

KANUNDA ÜÇÜNCÜ DERECEYE KADAR AKRABALARIN ZİYARET EDEBİLECEĞİ YER ALIYOR

Başvuru dilekçesinde, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un ilgili maddesinde hükümlülerin üçüncü dereceye kadar akrabalarının görüşebileceğinin ifade edildiği ancak yönetmelikte akrabaların tam olarak sayılmadığı, kanunla getirilen bir düzenlemenin yönetmelik ile sınırlandırılamayacağı, bu nedenle yönetmeliğin ilgili hükmünün hukuka aykırı olduğundan iptali gerektiği ileri sürüldü. Adalet Bakanlığı ise, yönetmelik hükmünün kanuna uygun olduğunu, hükmün iptali talebiyle açılan davanın reddi gerektiğini belirtti.

ZİYARET EDEBİLECEK KİŞİLER SAYMA SURETİYLE BELİRLENMİŞ

Danıştay 10. Dairesi, Kanun'da hükümlü kişilerin üçüncü dereceye kadar akrabaların ziyaretçi olabileceğinin kural altına alındığını, yönetmelikte ise hükümlüyü ziyaret edebilecek kişilerin sayma suretiyle belirlendiğini, kayınbiraderin, baldızın veya görümcenin çocuğunun hükümlüyü ziyaret edebilecek kişiler arasında sayılmadığına dikkat çekti.

DANIŞTAY: HUKUKA UYARLILIK BULUNMAMAKTADIR

Daire, kanunun belirlediği sınırları daraltacak şekilde anılan kanun hükmüne aykırı olarak eksik düzenleme içeren ilgili Yönetmelik hükmünün yeniden düzenlenmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlılık bulunmadığını kaydetti. Danıştay 10. Dairesi, 17 Haziran 2005'te Resmi Gazete'de yayımlanan Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik'in 9. maddesinin 1. fıkrasının yeniden düzenlenmesi talebiyle Adalet Bakanlığına yapılan başvurunun reddine yönelik işlemin iptaline karar verdi. Danıştay 10 Dairesi, tutuklu ve hükümlülerin üçüncü derece akrabalarının da cezaevindeki yakınlarını ziyaret edebileceğine karar verdi.